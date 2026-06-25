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Corsan investe em obras contra cheias antes do El Niño, mas plano de R$ 1,8 bilhão aguarda aprovação

Desde 2024, empresa vem adotando ações para aumentar confiabilidade do sistema em caso de fenômenos climáticos

Marcelo Gonzatto

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