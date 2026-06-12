Corpo de pescador desaparecido é encontrado no Rio Ibicuí, em São Francisco de Assis

Corpo de Hermínio Lima foi encaminhado para a perícia. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

O corpo do pescador Hermínio Lima, de 72 anos, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (12) no Rio Ibicuí, na região da Praia do Jacaquá, em São Francisco de Assis, na Região Central.

Ele estava desaparecido desde quarta-feira (10), quando saiu para pescar sozinho e não retornou.

A localização foi confirmada pela Polícia Civil. Segundo o delegado Marcelo Batista Clerici, titular da Delegacia de Polícia de São Francisco de Assis, o corpo foi encaminhado para perícia.

A vítima foi localizada a cerca de seis metros de profundidade, próxima ao ponto onde teria caído na água e ficado presa em uma rede de pesca. Lima era pescador profissional e conhecido pela comunidade local.

Desaparecimento

Na quarta-feira, ele pegou o barco e foi até o rio lançar as redes, uma atividade rotineira. A partir dali, ninguém mais o viu.

As buscas começaram na mesma noite e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros de Santiago, com apoio de mergulhadores de Santa Maria.

Os trabalhos foram dificultados pelas condições do local, como a baixa temperatura da água e a profundidade do rio. As equipes precisaram de dois dias para localizar o corpo.

Após a localização, os bombeiros permaneceram no local até a chegada da Polícia Civil, responsável pelos procedimentos legais e pela apuração das circunstâncias da ocorrência.