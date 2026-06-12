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Corpo de pescador desaparecido é encontrado no Rio Ibicuí, em São Francisco de Assis

Hermínio Lima, de 72 anos, foi visto pela última vez na quarta-feira após sair sozinho para uma atividade de rotina às margens do rio

Leonardo Martins

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