Conversas Cruzadas: Vacina da dengue do Butantan é suspensa; entenda os riscos 

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Gabriel Jacobsen recebe os infectologistas Rosana Richtmann e Eduardo Sprinz para falar sobre a suspensão da vacina contra a dengue do Instituto Butantan.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a quinta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.