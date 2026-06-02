Conversas Cruzadas: Trump classifica PCC e CV como terroristas; entenda os impactos da medida

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min , o apresentador Eduardo Rosa recebe o desembargador do Tribunal de Justiça Militar do RS Paulo Roberto Mendes e o advogado criminalista, professor da PUCRS e Doutor em Ciência Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra Marcelo Almeida Ruivo para debater sobre os impactos da medida anunciada por Trump.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a quinta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.