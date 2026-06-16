Conversas Cruzadas: quem pode ser responsabilizado pela morte de jovem em salto sem corda?

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morreu após ser lançada de uma plataforma de rope jump sem estar presa à corda de segurança na Ponte do Esqueleto, no interior de São Paulo. A jovem caiu de cerca de 40 metros de altura e morreu no local. No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o condutor de Turismo de Aventura e instrutor de Resgate Industrial e Áreas Remotas, Wagner Neves, e o professor da Escola de Direito da PUCRS, Fabiano Clementel, para debater quais são as medidas de segurança exigidas em atividades de aventura e quem pode ser responsabilizado pelo acidente.