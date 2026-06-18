Conversas Cruzadas: o que Porto Alegre precisa para modernizar o transporte?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe Adão de Castro Júnior , secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Júlio Borello Vargas , professor do Departamento de Urbanismo da UFRGS, e Luis Antônio Lindau , diretor de Cidades do WRI Brasil, para debater o que Porto Alegre precisa para modernizar o transporte .

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a quinta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.