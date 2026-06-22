Conversas Cruzadas: o que o acordo entre EUA e Irã representa após um ano de conflito?

O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (22), sob o comando do apresentador Eduardo Rosa, recebe ao vivo Tatiana Vargas-Maia , professora de Relações Internacionais da UFRGS, e Rodrigo Lopes , comunicador do Grupo RBS, para debater o cenário do conflito EUA x Irã com acordo entre países um ano após primeiro ataque.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a quinta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.