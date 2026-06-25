Conversas Cruzadas: o que é vicaricídio?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe Pâmela Rubin Matge, repórter de GZH, Ivana Battaglin, promotora e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do MPRS, e Walesca Alvarenga, delegada diretora da Divisão de Proteção à Mulher do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, para debater a violência vicária e por que homens atacam seus filhos para causar sofrimento à mulher.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.