Conversas Cruzadas: o impacto do ato do Senado no aborto legal em crianças e adolescentes

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min , o apresentador Eduardo Rosa recebe a diretora-adjunta do Instituto Liberta, Cristina Cordeiro, e a cofundadora e presidente-executiva do Instituto Isabel, Andrea Hoffman para debater os impactos do projeto.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a quinta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.