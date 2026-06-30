Conversas Cruzadas: fim de prazo de prisão domiciliar de Bolsonaro

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o advogado e professor de Direito Penal Andrei Zenkner Schmidt e o advogado e professor de processo penal da Ulbra Cezar Giacobbo de Lima, para debater o fim do prazo de prisão domiciliar de Bolsonaro, como funciona a medida e o que esperar de Moraes.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.