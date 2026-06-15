Conversas Cruzadas entrevista Christian Lynch sobre as transformações no espectro político brasileiro

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira (15), sob o comando do apresentador Eduardo Rosa, o debate foca no atual cenário partidário do país . Para analisar o tema, o programa recebe ao vivo o professor e pesquisador em Direito, Ciência Política e História, Christian Lynch .

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a quinta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.