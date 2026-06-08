Conversas Cruzadas: Vacina da dengue do Butantan é suspensa; entenda os riscos 

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min , o apresentador Gabriel Jacobsen entrevista a infectologista do Instituto Emílio Ribas e diretora do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia, Rosana Richtmann, para falar sobre a suspensão da vacina contra a dengue do Instituto Butantan.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a quinta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.