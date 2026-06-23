Conversas Cruzadas debate os impactos do El Niño no RS e a onda de calor extremo na Europa

O Conversas Cruzadas desta terça-feira (23), sob o comando do apresentador Eduardo Rosa, recebe ao vivo o professor da Faculdade de Meteorologia e coordenador do Laboratório de Climatologia Aplicada da UFPel, Júlio Marques, e a meteorologista do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Mariana Pallotta, para debater o calor extremo na Europa, a frente fria e o El Niño no RS e o que esperar dos fenômenos climáticos nos próximos meses.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a quinta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.