Conversas Cruzadas: Como o novo tarifaço de Trump afeta o Brasil

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira (3), às 17h30min , o apresentador Eduardo Rosa recebe o diretor da FIERGS e vice-coordenador do Conselho de Comércio Exterior da FIERGS, Leonardo De Zorzi, e o professor e pesquisador de Relações Internacionais Ricardo Leães.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a quinta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.