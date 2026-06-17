Conversas Cruzadas: a condenação de Eduardo Bolsonaro foi acerto ou erro do STF?

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta terça-feira (16), o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro a quatro anos e dois meses de reclusão. Ele era acusado de coação no curso da ação que terminou na condenação de Jair Bolsonaro e de outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe os advogados Alberto Ruttke e Pedro Kurban, para debater a condenação de Eduardo Bolsonaro.