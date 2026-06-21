Consumo de energia durante jogo do Brasil contra Haiti foi até 9,6% menor que em dia típico

O consumo de energia elétrica durante o último jogo da Seleção Brasileira na Copa, diante do Haiti, na noite de sexta-feira (19), foi até 9,6% menor do que o registrado no mesmo horário numa sexta-feira típica, conforme levantamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).



A instituição informou que a partir das 20h30min observou-se uma redução de 6.700 megawatts (MW) na carga (consumo + perdas elétricas), montante equivalente à carga média do Estado do Rio de Janeiro. O consumo manteve trajetória de queda ao longo do primeiro tempo, movimento esperado também por conta do horário da partida, quando usualmente residências e grande parte dos estabelecimentos comerciais reduzem as atividades. No entanto, o ritmo de queda foi maior, cerca de 7.500 MW abaixo de um dia típico.



No intervalo, quando os torcedores aproveitam para abrir a geladeira ou realizar outras tarefas, houve aumento de 2.279 MW, ou 3% da carga, em apenas 9 minutos. O consumo voltou a cair no segundo tempo e deu um repique de 3,3%, ou 2.420 MW, o equivalente à carga média do Maranhão, em 17 minutos após o apito final.