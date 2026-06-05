Como uma lenda urbana levou prefeitura a achar caminhão desaparecido há uma década 

Caminhão foi desenterrado por equipes da prefeitura de Araricá após 10 anos sumido. Jaisson Mateus / Prefeitura de Araricá

Um caminhão-caçamba que estava desaparecido há cerca de 10 anos e foi encontrado enterrado em Araricá, município da Região Metropolitana de Porto Alegre, era considerado uma "lenda urbana" da cidade antes de reaparecer.

Havia boatos de que o veículo estaria enterrado em algum lugar do município de 8,5 mil habitantes, mas ninguém conseguia atestar a veracidade.

— As pessoas mais antigas da cidade falavam que ele tinha sido enterrado. Mas era só falar. Não havia fotografia. Acabou virando uma lenda — conta a nutricionista Leila Alves, moradora de Araricá.

O caminhão foi encontrado às margens do Arroio Ferrabrás, em um terreno público pertencente à Prefeitura chamado Largo das Azaleias.

O local fica do lado de uma escola municipal de Educação Infantil e de edificações que hospedam secretarias do governo, como a pasta de Obras, além do Corpo de Bombeiros Voluntários de Araricá.

Lá, ele teria permanecido por algum tempo antes de sumir misteriosamente.

— As pessoas viam o caminhão largado ali, sendo esquecido. Ficava bem visível, em um ponto bem central. As pessoas viam se deteriorando. Daqui a pouco, o caminhão desapareceu — relata Leila.

O assunto voltou à tona na cidade após um levantamento de patrimônio realizado no começo de 2025 pela Prefeitura, onde se constatou a ausência do veículo. O Executivo, então, passou a contatar moradores e receber relatos de que o caminhão poderia estar enterrado no largo.

A descoberta que fez se tornar real uma antiga lenda urbana do município agora gera outras perguntas: quem enterrou, quando e por quê?

— Esse é o 'bochicho' da cidade. São várias questões a se responder e as pessoas comentam. E os canais de televisão vêm pra cá, veio a RBS TV. É uma cidade pequena e esse é o assunto do momento — afirma Leila.

Buscas começaram após boatos

Após o levantamento de patrimônio que constatou a ausência do caminhão — e com os boatos que indicaram o local em que ele poderia estar — as buscas começaram. Equipes do Executivo foram enviadas à área para verificar as informações. O resultado dessas buscas causou preocupações.

— Começamos a ouvir as pessoas que trabalham aqui e disseram: 'olha, esse caminhão foi enterrado na beira do arroio'. A gente não queria acreditar, porque é algo bem grave, é um crime ambiental, tem vários problemas — afirmou o prefeito Oseas Cardoso.

— Para nossa surpresa, o operador da máquina encontrou. Fiquei sem acreditar — disse.

Para ser desenterrado, o veículo precisou ser desmanchado. A caçamba, por exemplo, teve de ser desmembrada do restante do caminhão. Uma das peças mais importantes era o chassi, que contém informações podem gerar esclarecimentos.

Polícia Civil investiga

O que restou do caminhão segue no local, que ainda deverá passar por mais perícias da Polícia Civil, que abriu um inquérito para investigar o caso e tentar identificar os responsáveis por enterrar o patrimônio público.