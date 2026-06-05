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Vale do Sinos
Notícia

Como uma lenda urbana levou prefeitura a achar caminhão desaparecido há uma década 

Veículo estava sumido dos registros oficiais e foi localizado após apuração interna. Polícia Civil abriu inquérito e realiza perícia para identificar responsáveis por ocultar o patrimônio público

Julia Taube

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