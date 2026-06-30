A noz-pecã é a protagonista do terceiro episódio de No Caminho do Agro, que você já pode assistir acima ou no canal de GZH no YouTube. A série percorre o Rio Grande do Sul em busca de histórias que revelam a força, a diversidade e a importância do agronegócio gaúcho.

As gravações passaram por Anta Gorda e Cachoeira do Sul, cidades que ajudam a contar como essa cultura ganhou espaço no Estado.

Em Anta Gorda, no Vale do Taquari, João Henrique Bosco acompanhou o dia a dia da família Belatto, que vive da noz-pecã, mostrando de perto o trabalho da agricultura familiar.

— [O cultivo] Começou bem lá atrás, quando levaram as primeiras mudas. E o clima ajudou, porque não é área tão plana, daí colocaram a nogueira. É uma alternativa de ter mais de uma fonte de renda na propriedade — afirma Rubens Belatto, produtor rural da terceira geração da família.

Assim como muitas outras culturas, a noz-pecã atravessa gerações de famílias gaúchas. Reprodução / GZH

O episódio também mostra que a noz-pecã vai muito além da mesa. Uma fábrica de cosméticos utiliza a fruta como ingrediente em sua linha de produtos, enquanto na gastronomia ela ganha espaço em receitas que destacam seu sabor e versatilidade.

— A noz é um fruto muito rico em vitaminas e antioxidantes. E com essa divulgação que os meios de comunicação, as redes sociais e que as próprias empresas fazem, acaba que o pessoal conhece mais os benefícios e a coloca no dia a dia — explica a produtora rural Victoria Pitol.

Já em Cachoeira do Sul, na região central do Estado, o programa visitou a Pecanita, maior empresa do segmento na América Latina, responsável por beneficiar e levar o produto a compradores no Brasil e no exterior.