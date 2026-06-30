A noz-pecã é a protagonista do terceiro episódio de No Caminho do Agro, que você já pode assistir acima ou no canal de GZH no YouTube. A série percorre o Rio Grande do Sul em busca de histórias que revelam a força, a diversidade e a importância do agronegócio gaúcho.
As gravações passaram por Anta Gorda e Cachoeira do Sul, cidades que ajudam a contar como essa cultura ganhou espaço no Estado.
Em Anta Gorda, no Vale do Taquari, João Henrique Bosco acompanhou o dia a dia da família Belatto, que vive da noz-pecã, mostrando de perto o trabalho da agricultura familiar.
— [O cultivo] Começou bem lá atrás, quando levaram as primeiras mudas. E o clima ajudou, porque não é área tão plana, daí colocaram a nogueira. É uma alternativa de ter mais de uma fonte de renda na propriedade — afirma Rubens Belatto, produtor rural da terceira geração da família.
O episódio também mostra que a noz-pecã vai muito além da mesa. Uma fábrica de cosméticos utiliza a fruta como ingrediente em sua linha de produtos, enquanto na gastronomia ela ganha espaço em receitas que destacam seu sabor e versatilidade.
— A noz é um fruto muito rico em vitaminas e antioxidantes. E com essa divulgação que os meios de comunicação, as redes sociais e que as próprias empresas fazem, acaba que o pessoal conhece mais os benefícios e a coloca no dia a dia — explica a produtora rural Victoria Pitol.
Já em Cachoeira do Sul, na região central do Estado, o programa visitou a Pecanita, maior empresa do segmento na América Latina, responsável por beneficiar e levar o produto a compradores no Brasil e no exterior.
Os episódios de No Caminho do Agro são publicados quinzenalmente no YouTube de GZH. Para não perder nenhuma história, você pode acompanhar os lançamentos diretamente na plataforma ou conferir as atualizações no site de GZH.