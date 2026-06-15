Como famílias da Serra usam tecnologia da Embrapa para profissionalizar e diversificar a produção de vinhos

Família Dalla Corte produz vinho há quatro gerações, mas só em 2022 oficializou marca para diversificar produção Juliano Ambrosini / Reprodução

No segundo episódio da série No Caminho do Agro, que estreia nesta sexta-feira (19) no canal de GZH no Youtube, João Bosco sai do cinturão verde em torno de Porto Alegre e desembarca em Garibaldi, na Serra gaúcha.

A história da semana acompanha os Dalla Corte, família que cultiva uvas há quatro gerações e que encontrou na agroindustrialização uma forma de agregar valor à produção. A família está por trás da Vinícola Dallavino.

Em uma propriedade de pequena escala, a aposta está na qualidade e na inovação, com a elaboração de vinhos produzidos a partir de cultivares desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

— O pessoal pensa: vai abrir uma vinícola nova, vai competir com uma vinícola grande, é ruim de vender e tal. Mas tu não pode pensar assim, porque vai trabalhar com um produto exclusivo. A gente não vai estar competindo com uma vinícola grande. São castas diferentes e exclusivas. Cada propriedade e cada vinícola vai se destacar — opina Mateus Dalla Corte.

Bosco visita ainda a enóloga Daniela Zottis, em Bento Gonçalves, que fala sobre o salto de qualidade dos vinhos das vinícolas familiares, que também impacta no turismo na região.

— Muitos turistas que antigamente vinham pelas grandes marcas, hoje querem uma experiência intimista. Querem vir aqui conversar com o produtor, com quem faz o vinho, com quem poda a videira e ter essa experiência no vinhedo, sentar aqui e tomar um vinho — revela Daniela.

O episódio mostra como pesquisa, empreendedorismo e tradição caminham juntos no fortalecimento da agricultura familiar e na geração de novas oportunidades no campo.

Assista ao episódio: