Como famílias da Serra usam tecnologia da Embrapa para profissionalizar e diversificar a produção de vinhos

No segundo episódio da série No Caminho do Agro, que estreia nesta sexta-feira (19) no canal de GZH no Youtube, João Bosco sai do cinturão verde em torno de Porto Alegre e desembarca em Garibaldi, na Serra gaúcha.
A história da semana acompanha os Dalla Corte, família que cultiva uvas há quatro gerações e que encontrou na agroindustrialização uma forma de agregar valor à produção. A família está por trás da Vinícola Dallavino.
Em uma propriedade de pequena escala, a aposta está na qualidade e na inovação, com a elaboração de vinhos produzidos a partir de cultivares desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
— O pessoal pensa: vai abrir uma vinícola nova, vai competir com uma vinícola grande, é ruim de vender e tal. Mas tu não pode pensar assim, porque vai trabalhar com um produto exclusivo. A gente não vai estar competindo com uma vinícola grande. São castas diferentes e exclusivas. Cada propriedade e cada vinícola vai se destacar — opina Mateus Dalla Corte.
Bosco visita ainda a enóloga Daniela Zottis, em Bento Gonçalves, que fala sobre o salto de qualidade dos vinhos das vinícolas familiares, que também impacta no turismo na região.
— Muitos turistas que antigamente vinham pelas grandes marcas, hoje querem uma experiência intimista. Querem vir aqui conversar com o produtor, com quem faz o vinho, com quem poda a videira e ter essa experiência no vinhedo, sentar aqui e tomar um vinho — revela Daniela.
O episódio mostra como pesquisa, empreendedorismo e tradição caminham juntos no fortalecimento da agricultura familiar e na geração de novas oportunidades no campo.
Assista ao episódio:
Os episódios de No Caminho do Agro são publicados quinzenalmente no YouTube de GZH. Para não perder nenhuma história, você pode acompanhar os lançamentos diretamente na plataforma ou conferir as atualizações no site de GZH.