Geral

Missões 400 anos 
Notícia

Como a Guerra Guaranítica encerrou o sonho missioneiro e mudou a história do RS

Batalha de Caiboaté, em 1756, destruiu as reduções jesuíticas e abriu caminho ao latifúndio e à ocupação colonial do Estado; caía ali uma das experiências sociais mais singulares da América

Fábio Schaffner

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS