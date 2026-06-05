Como a Guerra Guaranítica encerrou o sonho missioneiro e mudou a história do RS

Nascida da resistência indígena à ordem de abandonar os Sete Povos, a Guerra Guaranítica ensopou o pampa de sangue e abriu caminho para a ocupação europeia do Rio Grande do Sul. As reduções jesuíticas viviam um apogeu civilizatório, em 1756, quando o maior massacre da história gaúcha principiou a derrocada da utopia missioneira. Das ruínas de São Miguel surgiria outro território: militarizado, colonial e repartido em grandes estâncias.

Era o fim de uma das experiências sociais mais singulares da América, que moldaria pelos séculos seguintes a economia, os costumes e a cultura do Estado. O conflito teve início em 1753, deflagrado pelo Tratado de Madri. Assinado três anos antes, o acordo fazia os portugueses cederem aos espanhóis a Colônia de Sacramento, no Uruguai, em troca das reduções jesuíticas no Rio Grande do Sul.

Era um negócio de conveniência, já que os hispânicos estavam incomodados com a fortaleza lusitana diante de Buenos Aires, e os portugueses cobiçavam as 10 milhões de cabeças de gado das Missões. Acertado à revelia dos 30 mil guaranis que viviam nos Sete Povos, o tratado gerou inconformismo nos indígenas e pavor nos padres.

— As reduções estavam a pleno vapor, mas o Tratado de Madri tensiona a relação entre guaranis e jesuítas. Há um rompimento do pacto que manteve essas reduções operantes. Parte das lideranças indígenas vai utilizar a escrita para manifestar sua oposição — diz o historiador Eduardo Neumann, professor da UFRGS.

Uma cruz no campo onde mais de 1,5 mil guaranis foram mortos séculos atrás preserva a memória da batalha de Caiboaté. jeff botega / Agência RBS

A insurreição foi anunciada em 20 de julho de 1753, em carta enviada pelas reduções ao governador de Buenos Aires, José Andonaegui. “De maneira nenhuma deixaremos nossos ervais, um grande algodoal de quatro grandes quadras e uma estância de enormes dimensões”, escreveram os moradores de São Miguel. “Se vieres, teremos guerra”, alertava o Povo de Santo Ângelo.

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Na iminência dos confrontos, emergiu a liderança de Sepé Tiaraju, um guarani nascido na redução de São Luiz Gonzaga e que atuava em São Miguel, encarregado de patrulhar os campos, inibir ladrões de gado e capturar indígenas rebeldes. Até então desconhecido pelos inimigos, ganhou fama após uma fuga cinematográfica do Forte Jesus, Maria e José, em Rio Pardo, quando galopou campo afora sob a fuzilaria de 12 soldados portugueses, até atravessar o Rio Jacuí a nado e se refugiar em um acampamento aliado.

Forte, letrado e exímio cavaleiro, Sepé conhecia bem o território missioneiro e tinha consciência da tibieza das forças guaranis ante o poder de fogo dos exércitos ibéricos. Com poucos cavalos e um arsenal formado majoritariamente por arco, flecha e lança, ele evitava batalhas em campo aberto. Sua estratégia era atrair vanguardas em desvantagem numérica até bordas de mato, onde camuflava canhões de taquaruçu, uma espécie de bambu nativo.

Sepé Tiaraju tornou-se um dos maiores nomes da história missioneira ao liderar os guaranis na Guerra Guaranítica. Jeff Botega / Agencia RBS

Valendo-se de conflitos pontuais e vantagens geográficas — em 1754, uma enchente frustrou a maior investida inimiga, levando os soldados a acamparem em cima de árvores em Rio Pardo — , os indígenas foram estendendo a guerra, para irritação dos comandantes europeus.

Quando as tropas portuguesas e espanholas se reorganizaram, no início de 1756, pôs-se em movimento um comboio tracionado por 400 carretas e amparado em quase 4 mil homens de artilharia, infantaria e cavalaria, armados com canhões, granadas, metralhas, espingardas e pistolas. Ciente da desvantagem, Sepé planejava conduzir os adversários até a subida da serra onde hoje fica Santa Maria, acreditando na possibilidade de um enfrentamento mais equilibrado. Porém, sucumbiu ao primeiro embate.

A 7 de fevereiro de 1756, Sepé liderava uma companhia na região da Sanga da Bica, em São Gabriel, quando foi avistado e perseguido. Na fuga, seu cavalo pisou num buraco. Caído, Sepé foi trespassado pela lança de um soldado português e teve o corpo queimado por pólvora. O tiro fatal foi disparado pelo governador de Montevidéu, José Joaquim Viana, pouco antes de o líder indígena ser decapitado.

Em pouco mais de uma hora, 1.511 guaranis foram mortos e outros 154 capturados no confronto de 1756. Jefferson Botega / Agência RBS

Três dias depois, veio o confronto decisivo. Entrincheirados nas coxilhas de Caiboaté, a 30 quilômetros de onde hoje fica São Gabriel, 1,7 mil guaranis enfrentaram a máquina de guerra ibérica. No lado oposto, os europeus concentraram 200 canhões ao centro, a cavalaria espanhola à direita, a portuguesa à esquerda e, atrás, a infantaria.

Por duas horas, soaram timbales, clarins, pífanos e caixas, numa sinfonia do massacre que estava por vir. A batalha durou menos. Em pouco mais de uma hora, 1.511 guaranis foram trucidados, num morticínio jamais visto no RS — outros 154 foram capturados. As baixas inimigas se limitaram a três soldados espanhóis e um português mortos.

Por três meses, os guaranis ainda sustentaram algumas refregas até que, em 17 de maio de 1756, os europeus entraram em São Miguel. Abandonada, a redução ardia em chamas. Era o prenúncio da derrocada missioneira. O Tratado de Madri seria anulado em 1761, e os jesuítas foram expulsos em 1768.

As reduções foram perdendo território, abalando o sistema antigo. Isso foi ocorrendo em grau menor de tensão e decadência até 1801, quando os portugueses invadiram o território missioneiro e tomaram pelas armas as Missões. Muda tudo. Começa um processo violento de desapropriação de terra, transformando em estâncias. TAU GOLIN Historiador, autor dos oito volumes de "A Guerra Guaranítica"

Com a ocupação portuguesa do Rio Grande do Sul, teve início um novo sistema produtivo: o latifúndio. A distribuição de sesmaria aos imigrantes e comandantes militares estabeleceu novas fronteiras, o charque impulsionou outro ciclo econômico e o surgimento das cidades expandiu a povoação. Sem a tutela dos padres e desprovidos dos ervais e do rebanho, aos poucos os guaranis foram sendo marginalizados.

O que aconteceu nas reduções não aconteceu nunca mais. Uma sociedade organizada, instruída, comercializando entre si, produzindo conhecimento, cultura, sem miséria. PADRE FELIPE SORIANO Coordenador do Memorial Jesuíta da Unisinos

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