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Mesmo com malha 75% menor, RS aponta tendência de prorrogar concessão de ferrovias da Rumo

Objetivo é manter serviço de trens até que que nova licitação se consolide e gere interesse de investidores privados. A ideia do governo federal é lançar o novo certame ainda este ano

Humberto Trezzi

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