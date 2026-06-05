Com barragem 9 metros abaixo do nível normal, Bagé amplia racionamento de água para 16 horas diárias

Município enfrenta queda crítica dos níveis das barragens que abastecem a cidade. Tamile Padilha / Divulgação

Em crise hídrica recorrente, o município de Bagé, na região da Campanha, vai ampliar para 16 horas diárias o racionamento de água no município. A restrição no abastecimento começa a valer a partir da próxima segunda-feira (8).

O setor 1 será abastecido das 4h ao meio-dia, enquanto o setor 2 receberá água das 16h à meia-noite.

De acordo com o município, o racionamento ocorre devido à escassez de chuvas e consequente queda crítica dos níveis das barragens que abastecem a cidade. Desde o dia 2 de março, a restrição no abastecimento era de 12 horas diárias.

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Setor 1: Centro, Madezatti, São Martins, Vila Brum, Arvorezinha, Vila Damé, Camilo Gomes, Parque Silveira Martins, Hidráulica, Popular, Narciso Suñe, Tarumã, Tupã, Stand, Vila Militar, Vila Brasil, Alcides Almeida, Mingote Paiva, Santa Cecília, Menino Deus, Floresta, Santa Carmem, Ibajé, Vila Gaúcha, Mascarenhas, Cohab, São Jorge e arredores.

Centro, Madezatti, São Martins, Vila Brum, Arvorezinha, Vila Damé, Camilo Gomes, Parque Silveira Martins, Hidráulica, Popular, Narciso Suñe, Tarumã, Tupã, Stand, Vila Militar, Vila Brasil, Alcides Almeida, Mingote Paiva, Santa Cecília, Menino Deus, Floresta, Santa Carmem, Ibajé, Vila Gaúcha, Mascarenhas, Cohab, São Jorge e arredores. Setor 2: Getúlio Vargas, Loteamento São Pedro, Jardim do Castelo, São Bernardo, Santa Tecla, Loteamento Severo, Malafaia, Daer, Ivo Ferronato, Castro Alves, Dois Irmãos, Estrela Dalva, Ivone, Dolores, Vila Goulart, Passo das Pedras, Tiarajú, Arco, São Judas, Vila Ipiranga, Santa Tereza, Pedra Branca, Bairro Bonito, Vila dos Anjos, Santa Flora, Loteamento do Parque, Industrial I, Arredores, Balança, Prado Velho, Morgado Rosa, Habitar Brasil, Residenciais Moriá, Ebenezer, Adao Pedra, Dona França, Bela Vista e Santa Terezinha.

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Em maio, a Estação de Tratamento de Água registrou apenas 94,4 milímetros de precipitação. Na barragem Sanga Rasa, o nível está 9,10 metros negativos. Na barragem do Piraí, são 3,65 metros abaixo do normal.

O Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) do município diz que vai otimizar a entrega de água via caminhão-pipa para auxiliar o abastecimento da população nas pontas de rede. O pedido deve ser feito através da Central de Serviços, pelos telefones 3240 78 00 e 115.

A prefeitura também reforça a importância do uso racional da água. Está proibida a lavagem de carros e de fachadas de prédios.