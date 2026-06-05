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Com barragem 9 metros abaixo do nível normal, Bagé amplia racionamento de água para 16 horas diárias

Desde março, restrição no abastecimento era de 12 horas diárias. Falta de chuvas agravou situação de barragens

Bruna Oliveira

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