Clientes da RGE Sul terão reajuste de 14,9% nas contas de luz

RGE Sul atende cerca de 3,19 milhões de unidades consumidoras no Rio Grande do Sul. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Clientes da concessionária RGE Sul terão um aumento de até 14,9% nas contas de energia a partir desta sexta-feira (19). O reajuste tarifário anual foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na terça-feira (16).

O cálculo levou em consideração os custos com geração e distribuição de energia, bem como com os encargos setoriais, conforme regras estabelecidas para o setor.

Para clientes residenciais, o reajuste será de 14,97%. Para os que utilizam alta tensão, o aumento será de 19,02%. Ainda haverá correção de 14,93% para usuários de baixa tensão.