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Perto de Criciúma
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Capela "submersa" em Santa Catarina: conheça a história da torre que resiste há 20 anos dentro d'água

Construção de barragem para abastecimento de água fez com que moradores tivessem de se mudar; local virou atrativo turístico na região

Isadora Garcia

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