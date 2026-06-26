Campanha do agasalho estadual arrecada mais de 80 mil itens; veja o que ainda é necessário e como ajudar

Gabinete da Primeira-Dama de Porto Alegre realizou doação de agasalhos no Centro Histórico, na quinta-feira. Marcelo Noms / Prefeitura de Porto Alegre / Divulgação

A Campanha do Agasalho "Aquece RS" arrecadou 82.792 itens em 2026 até agora. A iniciativa completou um mês na quinta-feira (25), em meio a dias com recorde de frio no Estado. Em 2025, durante toda a campanha, foram doadas mais de 900 mil peças.

O que doar

O foco deste ano são:

Itens de cama e banho, como lençóis, fronhas, cobertores, mantas e toalhas

O Estado avalia que já alcançou um estoque suficiente de roupas e calçados. Segundo a Defesa Civil, essas são as peças que mais chegam nas triagens.

Como deve ser a doação

As doações devem estar prontas para uso imediato, ou seja, higienizadas e em bom estado.

Para onde vão as doações

Os itens são repassados, mediante pedido, para cidades atingidas por desastres e para as entidades de assistência social. Até agora, mais de cem municípios foram contemplados, segundo a Defesa Civil estadual.

Campanha de Porto Alegre

Com o tema "Doar é gol", alusivo à Copa do Mundo de futebol, a campanha própria de Porto Alegre já distribuiu 14.890 itens em 2026.

Dezoito entidades, que preencheram o formulário de solicitação disponível no site da prefeitura, foram atendidas.

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Entre o lançamento da campanha, em 26 de maio, e a quarta-feira (24), foram distribuídas 3.050 peças masculinas, 3.160 infantis e de bebês e 1.410 unidades entre itens de cama, banho e cobertores. Já peças femininas lideram as doações, com 6.390 roupas recebidas este ano.

O que doar

A prioridade no momento é receber:

Roupas masculinas

Roupas infantis

Cobertores

De acordo com o Gabinete da Primeira Dama, responsável pela campanha, cerca de 30% dos itens recebidos são descartados pela triagem por não estarem em condições apropriadas de uso.

Onde doar

Campanha estadual

Unidades Zaffari

Porto Alegre: Auxiliadora, Bela Vista, Bom Fim, Cavalhada, Centro, Cidade Baixa, Cristo Redentor, Floresta, Higienópolis, Hípica, Ipanema, Jardim Botânico, Jardim Lindóia, Jardim Sabará, Menino Deus, Moinhos de Vento, Mont'Serrat, Passo D'Areia, Petrópolis, Rio Branco, Santa Cecília, São João, São Sebastião, Sarandi, Teresópolis, Tristeza.

Auxiliadora, Bela Vista, Bom Fim, Cavalhada, Centro, Cidade Baixa, Cristo Redentor, Floresta, Higienópolis, Hípica, Ipanema, Jardim Botânico, Jardim Lindóia, Jardim Sabará, Menino Deus, Moinhos de Vento, Mont'Serrat, Passo D'Areia, Petrópolis, Rio Branco, Santa Cecília, São João, São Sebastião, Sarandi, Teresópolis, Tristeza. Canoas: Centro, Marechal Rondon.

Centro, Marechal Rondon. Caxias do Sul : Centro, Exposição, Lourdes, São Pelegrino.

: Centro, Exposição, Lourdes, São Pelegrino. Gravataí: São Judas Tadeu.

São Judas Tadeu. Novo Hamburgo: Pátria Nova.

Pátria Nova. Passo Fundo: Vila Petrópolis, Vila Vergueiro.

Vila Petrópolis, Vila Vergueiro. São Leopoldo: Centro

Centro Viamão: Parada 42

Agências do Banco do Brasil

Porto Alegre: Azenha, Avenida Independência, Avenida Júlio, Bairro Anchieta, Bairro São João, Bairro Petrópolis, Bairro Teresópolis, Cavalhada, Centro Histórico, Chácara das Pedras, Farrapos, Hospital Conceição, Hospital de Clínicas, Jardim Botânico, Menino Deus, Moinhos de Vento, Partenon, Passo da Areia, Rua Uruguai, Tristeza, UFRGS

Charrua, Zona Sul.

Charrua, Zona Sul. Canoas: Bairro Niterói, Canoas, Igara, Jardim do Lago.

Alvorada

Cachoeirinha

Campo Bom

Dois Irmãos

Estância Velha

Esteio

Gravataí

Guaíba

Ivoti

Novo Hamburgo: Bairro Ouro Branco, Praça Vinte, Rua José Patrocínio

Portão

São Leopoldo: Bairro Rio Branco Scharlau.

Sapiranga

Sapucaia do Sul

Taquara

Viamão

Campanha de Porto Alegre

Centro Administrativo Municipal (de segunda a sexta, das 9h às 17h)

Museu de Arte do Paço (de segunda a sexta, das 9h às 17h)

Shopping João Pessoa

Máfia Club BT

Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC)

Imperadores do Samba

Instituto Caldeira

AABB Porto Alegre

Pátio Guadix

Shopping TOTAL

Bar do Beto

Lojas Caramello em Porto Alegre

Associação Comercial de Porto Alegre - ACPA