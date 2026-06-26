Geral

Frio no RS
Notícia

Campanha do agasalho estadual arrecada mais de 80 mil itens; veja o que ainda é necessário e como ajudar

Foco deste ano são itens de cama e banho, como lençóis, fronhas, cobertores, mantas e toalhas

Isabela Daudt*

Estagiária de Jornalismo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS