Campanha do agasalho estadual arrecada mais de 80 mil itens; veja o que ainda é necessário e como ajudar

A Campanha do Agasalho "Aquece RS" arrecadou 82.792 itens em 2026 até agora. A iniciativa completou um mês na quinta-feira (25), em meio a dias com recorde de frio no Estado. Em 2025, durante toda a campanha, foram doadas mais de 900 mil peças.
O que doar
O foco deste ano são:
- Itens de cama e banho, como lençóis, fronhas, cobertores, mantas e toalhas
O Estado avalia que já alcançou um estoque suficiente de roupas e calçados. Segundo a Defesa Civil, essas são as peças que mais chegam nas triagens.
Como deve ser a doação
As doações devem estar prontas para uso imediato, ou seja, higienizadas e em bom estado.
Para onde vão as doações
Os itens são repassados, mediante pedido, para cidades atingidas por desastres e para as entidades de assistência social. Até agora, mais de cem municípios foram contemplados, segundo a Defesa Civil estadual.
Campanha de Porto Alegre
Com o tema "Doar é gol", alusivo à Copa do Mundo de futebol, a campanha própria de Porto Alegre já distribuiu 14.890 itens em 2026.
Dezoito entidades, que preencheram o formulário de solicitação disponível no site da prefeitura, foram atendidas.
Entre o lançamento da campanha, em 26 de maio, e a quarta-feira (24), foram distribuídas 3.050 peças masculinas, 3.160 infantis e de bebês e 1.410 unidades entre itens de cama, banho e cobertores. Já peças femininas lideram as doações, com 6.390 roupas recebidas este ano.
O que doar
A prioridade no momento é receber:
- Roupas masculinas
- Roupas infantis
- Cobertores
De acordo com o Gabinete da Primeira Dama, responsável pela campanha, cerca de 30% dos itens recebidos são descartados pela triagem por não estarem em condições apropriadas de uso.
Onde doar
Campanha estadual
Unidades Zaffari
- Porto Alegre: Auxiliadora, Bela Vista, Bom Fim, Cavalhada, Centro, Cidade Baixa, Cristo Redentor, Floresta, Higienópolis, Hípica, Ipanema, Jardim Botânico, Jardim Lindóia, Jardim Sabará, Menino Deus, Moinhos de Vento, Mont'Serrat, Passo D'Areia, Petrópolis, Rio Branco, Santa Cecília, São João, São Sebastião, Sarandi, Teresópolis, Tristeza.
- Canoas: Centro, Marechal Rondon.
- Caxias do Sul: Centro, Exposição, Lourdes, São Pelegrino.
- Gravataí: São Judas Tadeu.
- Novo Hamburgo: Pátria Nova.
- Passo Fundo: Vila Petrópolis, Vila Vergueiro.
- São Leopoldo: Centro
- Viamão: Parada 42
Agências do Banco do Brasil
- Porto Alegre: Azenha, Avenida Independência, Avenida Júlio, Bairro Anchieta, Bairro São João, Bairro Petrópolis, Bairro Teresópolis, Cavalhada, Centro Histórico, Chácara das Pedras, Farrapos, Hospital Conceição, Hospital de Clínicas, Jardim Botânico, Menino Deus, Moinhos de Vento, Partenon, Passo da Areia, Rua Uruguai, Tristeza, UFRGS
Charrua, Zona Sul.
- Canoas: Bairro Niterói, Canoas, Igara, Jardim do Lago.
- Alvorada
- Cachoeirinha
- Campo Bom
- Dois Irmãos
- Estância Velha
- Esteio
- Gravataí
- Guaíba
- Ivoti
- Novo Hamburgo: Bairro Ouro Branco, Praça Vinte, Rua José Patrocínio
- Portão
- São Leopoldo: Bairro Rio Branco Scharlau.
- Sapiranga
- Sapucaia do Sul
- Taquara
- Viamão
Campanha de Porto Alegre
- Centro Administrativo Municipal (de segunda a sexta, das 9h às 17h)
- Museu de Arte do Paço (de segunda a sexta, das 9h às 17h)
- Shopping João Pessoa
- Máfia Club BT
- Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC)
- Imperadores do Samba
- Instituto Caldeira
- AABB Porto Alegre
- Pátio Guadix
- Shopping TOTAL
- Bar do Beto
- Lojas Caramello em Porto Alegre
- Associação Comercial de Porto Alegre - ACPA
*com orientação e supervisão de Laura Becker