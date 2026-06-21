Caminhão-pipa esmaga caminhonete e mata funcionário em mina de Congonhas (MG)

Um funcionário da empresa CSN Mineração morreu após um acidente envolvendo um caminhão-pipa e uma caminhonete na manhã deste domingo (21), na mina Casa de Pedra, em Congonhas, Minas Gerais.
A vítima foi identificada como o técnico de produção Herman Bittencourt Baeta, 50 anos. Conforme informado pelo Corpo de Bombeiros ao g1, ele dirigia uma caminhonete que foi atingida por um caminhão-pipa com capacidade para 50 mil litros de água.
Falha nos freios
O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 6h30min. Segundo as autoridades, após perder o controle, o caminhão-pipa avançou sobre a caminhonete e destruiu completamente o veículo, que ficou prensado sobre as rodas dianteiras do caminhão. A suspeita inicial dos bombeiros é de que o caminhão tenha apresentado falha no sistema de freios.
Herman Baeta estava sozinho na caminhonete e morreu no local. Equipes realizaram uma operação para retirar o corpo das ferragens. Além disso, o atendimento também contou com a participação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Civil, que realiza a perícia e apura as circunstâncias do acidente.
O que disseram as autoridades
Em nota, a CSN Mineração lamentou a morte do funcionário e informou que prestará assistência à família:
"Todas as providências para socorro e atendimento foram tomadas imediatamente, mas, infelizmente, o colaborador não resistiu. Neste momento de muita tristeza, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas de trabalho, e informamos que a companhia está prestando toda assistência necessária à família.", afirmou a empresa.
O Sindicato Metabase Inconfidentes, que representa os trabalhadores da mineração na região, também se manifestou sobre o caso. A entidade informou que encaminhará o acidente aos órgãos de fiscalização e cobrou esclarecimentos sobre as causas da ocorrência.
— O freio de um caminhão-pipa não falha de um dia para o outro. Estamos denunciando um processo de sucateamento. O resultado, infelizmente, é esse — afirmou o diretor sindical Rafael Duda ao jornal O Tempo.