Cacique Raoni passa por endoscopia após ter hemorragia digestiva, diz hospital

Cacique Raoni iniciou seu tratamento no Mato Grosso e foi transferido para São Paulo. Tânia Rêgo / Agência Brasil

O líder indígena da etnia kayapó Raoni Metuktire, de 94 anos, teve uma hemorragia digestiva na noite de segunda-feira (29) e passou por uma endoscopia. O procedimento revelou sangramento no estômago e no duodeno.

Conforme o boletim médico divulgado nesta terça-feira (30) pelo Hospital São Paulo (HSP/Unifesp), Raoni está estável, "mas evoluindo com distensão abdominal, afebril e utilizando cateter de oxigênio para conforto respiratório". As informações são da Folha de S. Paulo.

Internação

O líder indígena foi internado incialmente na UTI do Hospital Dois Pinheiros, em Sinop, Mato Grosso, devido a uma sepse com foco pulmonar associada a uma pneumonia broncoaspirativa no dia 14 de junho. Em maio, ele já havia sido internado para tratar um quadro de pneumonia, decorrente de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

No dia 19 de junho, Raoni foi transferido para São Paulo ao apresentar melhora das funções intestinais e renais, mantendo-se lúcido, consciente e orientado. Ele passou por uma cirurgia de desobstrução intestinal no dia 23 e atualmente permanece em observação no hospital da capital paulista.

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Em São Paulo, quem acompanha o tratamento do líder indígena é Franz Robert Apodaca Torrez, cirurgião e professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp.

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Quem é cacique Raoni

Considerado uma das vozes mais influentes na defesa dos indígenas e do meio ambiente, o cacique Raoni foi peça-chave para o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas.