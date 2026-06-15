Cacique Raoni é internado em estado grave com suspeita de sepse pulmonar

Raoni Meuktire é reconhecido por seu ativismo pelos direitos indígenas no Brasil. Antônio Cruz / Agência Brasil

O líder indígena da etnia kayapó, Raoni Meuktire, foi internado em estado grave na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Dois Pinheiros, em Sinop, a 503 quilômetros de Cuiabá (MT). Ele chegou ao hospital no domingo (14), mas a informação só foi divulgada nesta segunda-feira (15).

Segundo o g1, exames iniciais apontaram alterações na função renal e indicadores compatíveis com um processo infeccioso grave. De acordo com os médicos, a principal suspeita é de sepse com foco pulmonar, causada por uma pneumonia broncoaspirativa associada a episódios de vômito.

No mês passado, ele havia sido internado para tratar um quadro de pneumonia, decorrente de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Raoni ficou sete dias internado e teve alta em 21 de maio.

Quem é cacique Raoni

Considerado uma das vozes mais influentes na defesa dos indígenas e do meio ambiente, o cacique Raoni foi peça-chave para o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas.