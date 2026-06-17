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Cacique Raoni apresenta melhora clínica, está lúcido e já respira sem aparelhos

Líder indígena está internado na UTI desde domingo (14) devido a alterações na função renal e quadro gastrointestinal 

Agência Brasil

Zero Hora

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