Cacique Raoni apresenta melhora clínica, está lúcido e já respira sem aparelhos

O cacique Raoni já havia sido internado outras duas vezes em 2026. Fernando Frazão / Agência Brasil

O líder indígena da etnia kayapó Raoni Metuktire, de 94 anos, internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde domingo (14), apresentou melhoras no quadro de saúde, segundo o boletim médico do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT), divulgado nesta quarta-feira (17).

O relatório diz que Raoni está lúcido, consciente e orientado, respirando normalmente, sem necessidade de suporte ventilatório mecânico. Além disso, houve melhora no funcionamento renal e no quadro gastrointestinal. Raoni já havia sido internado outras duas vezes neste ano.

Como parte da investigação, o líder indígena foi submetido na terça-feira (16) a uma endoscopia digestiva alta, sem intercorrências. Ele segue recebendo suporte por meio de nutrição parenteral e permanece sob acompanhamento da equipe multiprofissional.

"Os achados do exame seguem em avaliação pela equipe médica, sendo necessária a realização de exames complementares para melhor definição diagnóstica e planejamento das próximas condutas assistenciais", diz o boletim.

Sem previsão de alta

Durante entrevista coletiva na terça, a equipe médica afirmou que o quadro de saúde de Raoni ainda exige cuidados intensivos, por ser um paciente de idade avançada e portador de múltiplas comorbidades preexistentes. Não há previsão de alta e familiares acompanham o cacique durante todo o período de internação.

— Ele é um homem muito forte, mas temos que lembrar sempre que é um senhor de mais de 90 anos e que apresenta comorbidades, além dos quadros prévios de uma pessoa nessa situação de saúde. Então isso realmente o deixa um pouco mais frágil, inspirando bastante cuidado — disse o diretor-técnico do Hospital Dois Pinheiros, Douglas Yanai.

O hospital informou também que a equipe médica do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros mantém contato permanente e discussão conjunta do caso com especialistas do Ambulatório do Índio da Unifesp, entre eles o médico Douglas Antônio Rodrigues, que acompanha a saúde do cacique há décadas.

"As avaliações e definições terapêuticas vêm sendo realizadas de forma integrada por meio de videoconferências entre as equipes", conclui o boletim.

Quem é cacique Raoni

Considerado uma das vozes mais influentes na defesa dos indígenas e do meio ambiente, o cacique Raoni foi peça-chave para o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas.