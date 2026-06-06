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Cachorro de Novo Hamburgo com "dois narizes" chama atenção e tutora faz tour pelo pet para matar curiosidade de seguidores

Chico nasceu com o focinho dividido em função de uma condição genética semelhante à que causa fenda palatina

Zero Hora

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