Cachorro de Novo Hamburgo com "dois narizes" chama atenção e tutora faz tour pelo pet para matar curiosidade de seguidores

Chico ganhou as redes sociais ao aparecer em vídeo da tutora. Reprodução @chiquismos / Instagram

Um cachorro com uma condição genética que o deixou com "dois narizes" faz sucesso nas redes sociais. Chico foi adotado em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, e protagoniza vídeos com mais de 150 mil visualizações.

A tutora, Karina Barcellos, conta que desejava ter um cão pequeno no novo apartamento. A esposa resistia à ideia, mas cedeu ao ver o filhote numa feira de adoção.

— Eu disse para ela: "Tu não quer me dar um cachorrinho? Me dá aquele ali, que tem dois narizes". E ela aceitou. No momento em que ela disse sim, eu não podia perder tempo, já peguei — relembra.

Chico e os irmãos foram resgatados por uma ONG num terreno baldio, em 2022. O cão nasceu com o focinho dividido e assimetria no crânio e nos dentes.

— A condição do Chico, pelo que a veterinária falou, é como se ele tivesse uma fenda palatina. Não afeta em nada a vida dele, ele respira bem e não teve que operar — explica Karina.

O sucesso na internet começou por acaso, depois que Chico apareceu rapidamente em um vídeo sobre a reforma do apartamento do casal.

— As pessoas reclamaram que eu não parei pra mostrar o cachorro, porque eu passei muito rápido. Foi tipo um tour de um minuto pela casa e passou pelo pelo Chico — conta. Nos comentários, muitos questionam a raça do animal: Pug? Labrador? Ou um caramelo sem raça definida?

Para atender aos pedidos dos seguidores, Karina gravou um "tour" detalhado pelo animal. A publicação alcançou 153 mil visualizações e 23 mil curtidas, o que motivou a criação de uma página exclusiva para o Chico.

A tutora do animal afirma que a maioria dos comentários é positiva. Algumas pessoas consideram a aparência do cão estranha, mas ela leva a situação com bom humor.