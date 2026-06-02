Brasil joga fora 4,8 mil piscinas olímpicas de água tratada por dia; saiba como está a situação do Rio Grande do Sul

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Escapes de água são uma das razões da ineficiência. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Um estudo divulgado nesta terça-feira (2) pelo Instituto Trata Brasil (ITB) revela que, de cada 100 litros de água tratada para uso ou consumo no Rio Grande do Sul, 39,2 acabam desperdiçados — cifra próxima da média nacional, mas muito acima do patamar de 25% classificado como aceitável. Se essa meta fosse atingida hoje, o volume economizado seria suficiente para atender a 2,5 milhões de gaúchos por um ano.

Elaborado em parceria com a consultoria GO Associados, o Estudo de Perdas de Água 2026 (Sinisa 2024): Desafios na Eficiência do Saneamento Básico no Brasil faz um retrato dos impactos sociais, ambientais e econômicos da ineficiência no sistema de distribuição em todo o país. Uma das conclusões da análise é de que o Brasil joga fora o equivalente a 4,8 mil piscinas olímpicas de água tratada todos os dias. O desperdício nacional corresponde a 39,5% do que é produzido.

O Rio Grande do Sul apresenta o 10º menor índice entre todos os Estados. O ranking é liderado pelo Piauí, com 24,6%, e traz Alagoas na última colocação, com 66,9%. Os gaúchos conseguiram reduzir essa marca em 0,89 ponto percentual em comparação com o estudo publicado no ano passado, mas ficaram em patamar quase igual ao apurado em 2024, o que indica dificuldade para alcançar um progresso mais significativo.

O trabalho utiliza dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa) de 2024. O documento do ITB indica que, se o país conseguisse reduzir as perdas para a faixa de 25%, seria possível "abastecer todos os 17,2 milhões de brasileiros que vivem em comunidades vulneráveis por dois anos". Isso resultaria, ainda, em ganhos econômicos de R$ 47,3 bilhões desde agora até 2033. Mas, se fossem anuladas todas as deficiências do sistema, poderia ser atendido um número ainda maior de brasileiros.

— Seguimos perdendo, a cada ano, água suficiente para abastecer populações inteiras, enquanto milhões de brasileiros ainda não têm acesso a esse recurso básico e essencial para a vida. Estamos falando de um volume capaz de atender 77 milhões de habitantes, número que representa mais de duas vezes a quantidade de pessoas sem acesso. São casas que ficam sem abastecimento, rios que secam uma sobrecarga em todo o sistema de distribuição que recai, inevitavelmente, sobre os habitantes — afirma a presidente executiva do Trata Brasil, Luana Pretto.

Existem hoje 33 milhões de brasileiros sem acesso à rede de abastecimento. Ou seja, o volume que hoje se esvai seria suficiente para atender mais do que o dobro dessa população.

Deficiências incluem vazamentos e consumos não autorizados

Vazamentos urbanos estão entre causas de desperdício no país. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

São consideradas perdas não somente falhas físicas, como vazamentos, mas também consumos não autorizados ou erros de medição. Essas situações, chamadas de "perdas aparentes", também trazem impactos negativos à receita e ao custo de produção das empresas — o que deixa o sistema mais caro como um todo e acaba prejudicando os usuários que pagam pelo serviço.

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Embora o ideal fosse zerar qualquer desperdício, publicações técnicas sobre o tema consideram isso inviável dadas as condições práticas de qualquer sistema de abastecimento. Há limites econômicos e técnicos. Em termos financeiros, há um ponto em que o custo para blindar o sistema superaria o valor do volume recuperado. E, sob o aspecto técnico, há uma fração esperada de escape por conta da tecnologia atual de "materiais, ferramentas e logística", segundo o ITB.

Por essa razão, em 2024 o Ministério das Cidades editou a Portaria 788 para prever o limite total de perdas na distribuição (em percentual) e na média de cada ligação ativa (a um determinado imóvel, por exemplo), medido em litros ao dia. Há diferentes parâmetros que devem ser alcançados de forma escalonada até 2033:

Até 2025 (como data de referência dos dados): 35% na distribuição geral e até 303 litros por ligação ao dia

(como data de referência dos dados): 35% na distribuição geral e até 303 litros por ligação ao dia Entre 2026 e 2032 : 30% e 263 litros por ligação

: 30% e 263 litros por ligação A partir de 2033: 25% e 216 litros por ligação

Porto Alegre fica em situação pior do que a média das capitais

O material divulgado preliminarmente pelo ITB não informou a média de desperdício por ligação ativa por Estado, apenas para as capitais. Por ambos os critérios, Porto Alegre aparece em situação pior do que a média das demais metrópoles. A perda geral do sistema chega a 46,6%, contra uma média de 39,3% entre as capitais. Já no cálculo de escape por ligação ativa o volume diário chega a 845 litros perdidos, em comparação a 547 litros na média de todas essas cidades. Se Porto Alegre conseguisse reduzir as perdas físicas ao limite legal previsto, poderia atender a 332,5 mil pessoas.

— A redução das perdas de água deixou de ser apenas uma agenda de eficiência operacional no setor de saneamento básico e passou a ocupar um papel estratégico na adaptação climática dos municípios. Em um contexto internacional em que parte do setor privado e de governos tem abandonado compromissos ambientais, torna-se ainda mais importante fortalecer políticas públicas capazes de conciliar a expansão do atendimento às populações ainda sem acesso ao abastecimento de água e aos serviços de coleta e tratamento de esgotos com segurança hídrica e preservação ambiental — avalia o sócio-executivo da GO Associados e um dos responsáveis pelo estudo, Gesner Oliveira.

Impactos negativos das perdas

Na produção de água

Maior custo dos insumos químicos, energia para bombeamento, entre outros fatores de produção

Maior custo de manutenção da rede e de equipamentos

Uso excessivo da capacidade de produção e de distribuição existente

Maior custo oriundo da possível utilização de fontes de abastecimento alternativas de menor qualidade ou de difícil acesso

No ambiente