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Brasil joga fora 4,8 mil piscinas olímpicas de água tratada por dia; saiba como está a situação do Rio Grande do Sul

Estudo do Instituto Trata Brasil revela que o Estado desperdiça quase 40% do recurso antes de chegar às torneiras; na Capital, perda por ligação supera a média nacional

Marcelo Gonzatto

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