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Bombeiros fazem buscas a pescador desaparecido no Rio Ibicuí, em São Francisco de Assis

Hermínio Lima, 72 anos, desapareceu enquanto pescava sozinho na Praia do Jacaquá

Tayline Manganeli

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