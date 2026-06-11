Bombeiros fazem buscas a pescador desaparecido no Rio Ibicuí, em São Francisco de Assis

O Corpo de Bombeiros realiza buscas por um pescador desaparecido no Rio Ibicuí, em São Francisco de Assis, na região central do Rio Grande do Sul.
A Polícia Civil confirmou que o homem procurado é Hermínio Lima, 72 anos.
Conforme informações dos bombeiros de Santiago, responsável pelo atendimento da ocorrência, o homem pescava sozinho em um barco na tarde de quarta-feira (10), na Praia do Jacaquá, no interior do município.
As circunstâncias do desaparecimento ainda são desconhecidas. Uma das hipóteses investigadas pela Polícia Civil é a de que o pescador tenha se enroscado em uma rede de pesca.
As buscas seguem nesta manhã e contam com o reforço de equipes de mergulhadores.