Bebê morre após muro ceder em Osório

Um bebê de cinco meses morreu após um muro de uma residência cair em Osório, no Litoral Norte, nesta sexta-feira (26). O acidente aconteceu no bairro Mariápolis.
Segundo o relato da mãe à Brigada Militar, o bebê estava brincando com irmão de 15 anos, durante a manhã, quando aconteceu o acidente.
Os irmãos estavam próximo a um muro, de aproximadamente um metro, que teria cedido e caído sobre o bebê.
— Essa família estava no interior dessa casa, no momento que (os irmãos) estavam brincando ali no pátio externo, e esse muro veio a cair em cima dessa criança — disse João Henrique Gomes, delegado de Osório e responsável pelo caso.
Depois do acidente, a mãe buscou ajuda de um motorista que passava pelo local e levou a criança à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Xangri-Lá. O óbito foi constatado no local, e a Brigada Militar foi acionada.
De acordo com a BM, a avaliação do médico plantonista aponta que o bebê chegou ao local sem sinais vitais e apresentando graves lesões na região da cabeça.
Conforme Gomes, câmeras de segurança da região serão analisadas para entender a dinâmica do acidente. A Polícia Civil deve investigar o caso.