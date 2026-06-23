Avião agrícola sofre acidente ao tentar pouso de emergência em Alegrete; veja vídeo

Um avião agrícola sofreu um acidente na tentativa de um pouso forçado no aeroporto de Alegrete, na Fronteira Oeste. O episódio aconteceu pouco antes das 14h desta terça-feira (23).

Segundo o aeroporto, o piloto alertou pelo rádio um problema no profundor da aeronave, um componente responsável pelo controle de altitude do avião. Em seguida, informou que tentaria realizar um pouso de emergência.

Imagens gravadas do solo mostram o avião se aproximando. Em determinado momento, a aeronave vira de bico para o chão, caindo em uma área de grama perto da pista do aeroporto.

Avião perdeu altitude e caiu em área de grama perto da pista. Reprodução / Arquivo pessoal

O piloto — identificado como Fábio Lima Prado, 43 anos — é funcionário da Granja Ceolin, de Uruguaiana.

Segundo os proprietários da granja, ele retornava de São Sepé, onde a aeronave havia passado por uma manutenção preventiva, e tinha como destino Uruguaiana.

Após o pouso, o homem foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Alegrete. O piloso sofreu escoriações e uma fratura no pé direito. Segundo os proprietários da granja, o estado de saúde do funcionário é estável.

Avião teria sofrido falha em componente que controla altitude. Flaviane Antolini / Arquivo pessoal