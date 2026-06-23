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Avião agrícola sofre acidente ao tentar pouso de emergência em Alegrete; veja vídeo

Pelo rádio, piloto relatou problema técnico na aeronave. Homem sofreu escoriações e fratura no pé direito

Pablo Gimenes

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