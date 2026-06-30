Avançam obras de acesso a bairro-cidade do Zaffari em Novo Hamburgo; veja como estão os trabalhos

Obras de acesso pela BR-116 devem estar prontas em março de 2027. Renan Mattos / Agencia RBS

Quem trafega pela BR-116, em Novo Hamburgo, nota a movimentação de máquinas dentro e no entorno de um vasto terreno à margem da rodovia no sentido Interior-Capital, entre os bairros Ideal e Primavera. São as obras de preparação para o empreendimento chamado Boulevard Germânia, “bairro-cidade” que o Grupo Zaffari vai instalar no local.

Boa parte da área do empreendimento passa pela fase de terraplanagem e preparação para o início das obras de infraestrutura. Enquanto isso, seguem avançando as intervenções para o acesso ao boulevard, executadas por Daer e Dnit.

Em março, o Daer concluiu as obras de pavimentação da Estrada Presidente Lucena, que já está sendo utilizada. O investimento, de R$ 6,99 milhões, foi uma contrapartida do Grupo Zaffari. A estrada é uma opção para quem se desloca entre o bairro Primavera, em Novo Hamburgo, e o bairro Scharlau, em São Leopoldo, evitando a BR-116.

Na própria 116, o Dnit está construindo uma passagem que dará acesso ao empreendimento por baixo da rodovia. Segundo o órgão, já foi feita e pavimentada a rua lateral direita no sentido Interior-Capital, que hoje serve como desvio de tráfego, mas que já é a estrutura definitiva daquele lado. Também foi feita a terraplenagem da pista principal, com elevação, e estão sendo feitos o estaqueamento que faz parte da fundação e sendo confeccionadas as vigas e pré-lajes para instalação. Conforme o Dnit, a previsão de conclusão da obra no local é para março de 2027.

Leia Mais BR-116: seis obras devem ser entregues até o fim do ano entre Porto Alegre e Novo Hamburgo

"As infraestruturas externas evoluíram, com destaque para a entrega da pavimentação da Estrada Presidente Lucena e as obras sob a BR-116 em implantação pelo DNIT, que irão melhorar o acesso a Novo Hamburgo, os retornos e um dos futuros acessos ao loteamento", diz o Grupo Zaffari, em nota enviada à reportagem.

O comunicado acrescenta: "As obras das infraestruturas internas avançaram e estão, agora, aguardando os ajustes dos projetos da primeira etapa entre a BR-116 e o grande parque linear que será a atração do loteamento, gerando um espaço qualificado de áreas verdes organizadas, áreas preservadas e de áreas preparadas para passeios, caminhadas e exercícios."

Boulevard Germânia

A área, que tem cerca de 286 hectares, foi adquirida pelo Grupo Zaffari em 1990. O investimento total previsto para o empreendimento é de aproximadamente R$ 6 bilhões.

A preparação do terreno começou em 2023. A expectativa é que sejam gerados cerca de 4 mil empregos ao longo dos trabalhos no local.

Quando estiver pronto, o Boulevard Germânia deverá ter 1,2 mil lotes voltados para residências. A projeção do Grupo Zaffari é de que entre 25 mil e 35 mil pessoas morem no bairro-cidade.

Além dos lotes residenciais, o Boulevard Germânia deve ter em seu complexo um shopping, um hipermercado, uma escola e até universidade, além de outras estruturas. O empreendimento terá ainda a instalação de um parque linear de 230 mil metros quadrados de área verde, com o projeto sendo desenvolvido pelo escritório Jaime Lerner, de Curitiba.