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Até mil metros de profundidade: poços viram estratégia para garantir abastecimento de água no RS

Além de atender municípios sem captação em rios, perfurações aumentam a capacidade de sistemas resistirem a eventos como cheias em área da Corsan

Marcelo Gonzatto

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