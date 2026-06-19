Após cinco dias na UTI, cacique Raoni tem melhora no quadro clínico e é transferido para hospital de São Paulo

Após cinco dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, no Mato Grosso, o líder indígena da etnia kayapó Raoni Metuktire, de 94 anos, foi transferido para o Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
O deslocamente aconteceu nesta sexta-feira (19), às 11h30min, em um avião disponibilizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, com apoio e mobilização de instituições federais e estaduais.
Raoni apresentou melhora das funções intestinais e renais, mantendo-se lúcido, consciente e orientado. Segundo boletim médico, ele respira sem necessidade de suporte ventilatório mecânico e recebe alimentação por meio de nutrição parenteral, que é administrada por via intravenosa.
Transferência para São Paulo
Segundo os profissionais responsáveis pelo caso, a decisão pela transferência foi tomada após avaliação criteriosa e alinhamento entre as equipes médicas dos dois hospitais.
"O objetivo é assegurar a continuidade da assistência em unidade de referência para o acompanhamento cirúrgico do paciente", diz o boletim médico.
Durante todo o trajeto, o cacique foi acompanhado pelo médico Douglas Yanai, integrante da equipe assistencial do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros.
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O planejamento da transferência também contou com a participação de Douglas Antônio Rodrigues, médico do Ambulatório de Saúde dos Povos Indígenas da Unifesp e responsável pelo acompanhamento da saúde do Cacique Raoni há décadas.
No Hospital São Paulo, o acompanhamento será conduzido pelo Dr. Franz Robert Apodaca Torrez, médico cirurgião e professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, que já vinha monitorando a evolução do caso em articulação com as equipes médicas envolvidas.
Quem é cacique Raoni
Considerado uma das vozes mais influentes na defesa dos indígenas e do meio ambiente, o cacique Raoni foi peça-chave para o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas.
O cacique dedicou a vida à defesa da Amazônia e dos povos da floresta e tem grande reconhecimento internacional. Da aldeia Kraimopry-yaka, onde nasceu, Raoni rodou o mundo pedindo paz e manteve interlocução com diversas personalidades, como o papa Francisco e o rei britânico Charles III.