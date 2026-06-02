Anvisa proíbe venda de lotes de medicamentos para controle de pressão e para câncer; entenda

A Anvisa anunciou o recolhimento voluntário de novos lotes de medicamentos. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta terça-feira (2), a suspensão da venda, da distribuição e do uso de lotes de remédios usados para controle de pressão e para o tratamento de câncer.

Os lotes suspensos correspondem aos medicamentos mesilato de eribulina, maleato de enalapril, água para infusão e cápsulas de óleo de pequi (confira os números abaixo). A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Lotes suspensos

Mesilato de eribulina

Segundo a Anvisa, uma das proibições envolve o lote 148386 do medicamento Halaven (mesilato de eribulina) – 0,5mg/ml SOL INJ CT FA VD TRANS X 2ML.

O produto, fabricado pela United Medical Ltda, é usado no tratamento de câncer de mama. O recolhimento voluntário do lote iniciou "em razão de desvio de qualidade relacionado ao teor do princípio ativo abaixo da especificação aprovada", segundo o órgão.

Maleato de enalapril

Os lotes 0062/26M, 0063/26M, 0064/26M, 0088/26M, 0089/26M, 0358/26M, 0415/26M, 0506/26M e 0507/26M do medicamento maleato de enalapril – 20 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500 (EMB HOSP), usado para controle de pressão arterial, também foram suspensos pela Anvisa.

Segundo o fabricante, Hipolabor Farmacêutica Ltda, houve desvio de qualidade em virtude de inconsistência textual na embalagem secundária. As embalagens apresentam equivocadamente a indicação de "10 mg" na descrição de composição.

Água para infusão

A Anvisa suspendeu ainda o lote 8891/25 da água para infusão SOL INFUS IV CX 35 BOLS PVC SIST, da Indústria Farmacêutica S/A.

Segundo o órgão, laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz apresentou resultado insatisfatório no ensaio sobre o aspecto do produto.

Cápsulas de óleo de pequi

A resolução da Agência também determinou a apreensão de todos os lotes do medicamento cápsulas de óleo de pequi produzidas pela R T.K Indústria de Cosméticos e Alimentos Naturais Ltda