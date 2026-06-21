Alerta falso da Defesa Civil: o que se sabe e o que ainda falta explicar 

Texto junto ao alerta continha mensagem sobre "misantropia" e linguagem incomum para avisos do tipo. X @bicmuller / Reprodução

Moradores de pelo menos oito Estados brasileiros foram surpreendidos entre a noite de sexta-feira (19) e a madrugada de sábado (21) com um alerta sonoro e visual falso em seus celulares emitido pela Defesa Civil. O aviso de grau extremo também trazia a palavra "misantropia" e até referências a um suposto "ataque alienígena".

Segundo a Defesa Civil Nacional, o episódio tratou-se de um ataque hacker. A plataforma que foi invadida foi tirada do ar para evitar novos envios. Uma investigação da Polícia Federal vai apurar a origem dos disparos dos alertas.

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Veja o que se sabe e o que falta explicar sobre a invasão ao sistema da Defesa Civil:

Como se deram os envios

Conforme o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Wolnei Wolff, foram emitidos 10 alertas distintos durante a invasão ao sistema que disparou mensagens falsas. Nove pelo sistema Cell Broadcast, implantado em 2025, e um pelo sistema SMS, utilizado desde 2014 e substituído no ano passado.

O que diziam os alertas

Além do alerta sonoro, as mensagens continham texto que mencionavam termos como “misantropia” e “invasão alienígena”. Erros de escrita e expressões incomuns para alertas meteorológicos reforçaram as suspeitas de origem falsa das mensagens.

Quantas pessoas foram atingidas

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional não precisou quantas pessoas foram atingidas pela invasão ao sistema da Defesa Civil, mas sabe-se que foram milhares. Moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Acre relataram ter recebido os alertas falsos em seus celulares.

De onde partiram os disparos

O local de emissão das mensagens ainda não foi confirmado, mas já se sabe que o primeiro alerta teria partido do Paraná. A investigação da Polícia Federal junto à equipe técnica da Defesa Civil, já em curso, vai apurar se as mensagens foram enviadas por uma pessoa ou por um grupo articulado.

Como funcionam os avisos

Os alertas oficiais são utilizados para enviar avisos de emergência à população. A tecnologia usada pela Defesa Civil permite que mensagens sejam encaminhadas para celulares de determinada região. O recurso não depende de pacote de dados e funciona mesmo se o usuário não estiver conectado a uma rede de Wi-Fi.

Os avisos aparecem em formato de pop-up, e a depender da gravidade do alerta, também incluem sinais sonoros para chamar atenção da população.

Quando os alerta são emitidos

Os avisos da Defesa Civil são disparados conforme a gravidade dos eventos e podem ser classificados como severo ou extremo. Severo indica a necessidade de ações preventivas.

Já o alerta extremo indica risco grave para a população. Neste caso, o alerta sonoro emitido junto ao aviso por escrito só é interrompido após visualização do usuário.

Fragilidade do sistema

Em entrevista coletiva no sábado (20), o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Wolnei Wolff disse que a equipe técnica da Defesa Civil já vinha trabalhando desde o ano passado no aperfeiçoamento da segurança do sistema de alertas.