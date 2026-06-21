Geral

Ataque hacker
Notícia

Alerta falso da Defesa Civil: o que se sabe e o que ainda falta explicar 

Primeira mensagem teria partido do Paraná; Investigação da Polícia Federal apura circunstâncias de invasão ao sistema

Bruna Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS