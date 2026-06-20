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Ataque hacker
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Alerta falso da Defesa Civil com o termo "misantropia" é enviado a celulares em pelo menos três Estados; saiba mais

Plataforma emitiu alerta sonoro e foi retirada do ar enquanto Polícia Federal investiga a invasão do sistema

Zero Hora

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