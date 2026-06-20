Alerta falso da Defesa Civil com o termo "misantropia" é enviado a celulares em pelo menos três Estados; saiba mais

Envio de alerta falso ocorreu na madrugada deste sábado. X @bicmuller / Reprodução

Um alerta extremo falso disparado na madrugada deste sábado (20) para celulares em pelo menos três Estados levou o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a retirar temporariamente do ar a plataforma Defesa Civil Alerta. A mensagem, que exibia a palavra "misantropia", foi classificada como um provável ataque hacker.

"A mensagem disparada foi do tipo Alerta Extremo e continha a palavra ‘misantropia' — que significa ódio à humanidade. Provavelmente se trata de um ataque hacker", afirmou a pasta. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil acionou a Polícia Federal para investigar a invasão e trabalha para restabelecer a plataforma assim que novas medidas de segurança forem adotadas.

O envio começou na madrugada, atingindo inicialmente usuários no Paraná e, minutos depois, se espalhando para aparelhos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Segundo o Estadão, também foram registrados casos no Distrito Federal e Mato Grosso.





Quando os alertas extremos são enviados

As mensagens de alerta extremo da Defesa Civil são enviadas quando há fenômenos naturais em andamento, como fortes chuvas ou possibilidade de tempestades. Geralmente pedem para que os cidadãos busquem abrigo ou saiam de determinados locais.

O alerta também é sonoro. A plataforma Defesa Civil Alerta foi projetada para que os celulares toquem sempre que a mensagem for classificada como “alerta extremo”, por isso o aviso pode soar em volume alto, incluindo em aparelhos que estejam em modo silencioso.

Nesse caso, no entanto, não havia previsão de fenômenos naturais em andamento nos Estados que receberam a mensagem. Em nota oficial, a Defesa Civil Nacional informou que o disparo foi feito de forma remota por uma pessoa que não integra o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

A Defesa Civil de São Paulo declarou que não emitiu qualquer alerta com o conteúdo relatado e ressaltou que não há registro de ocorrência que justificasse um aviso extremo no Estado. O órgão paulista acrescentou que a tecnologia Cell Broadcast, empregada no envio das notificações, é gerida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e foi temporariamente desabilitada enquanto a origem do disparo é apurada.

No Paraná, o governo estadual também negou a autoria do alerta e afirmou que não há previsão de eventos severos em Curitiba. Já a Defesa Civil do Rio de Janeiro atribuiu o episódio a uma instabilidade no sistema nacional de alertas e enfatizou que, até o momento, não existe qualquer situação de risco de desastres naturais que justifique um aviso à população fluminense.

Além das notificações via Cell Broadcast, moradores de São Paulo e do Rio de Janeiro relataram ter recebido mensagens de teor semelhante por SMS.

O que é misantropia