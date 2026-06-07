Ação contra piratas da pesca no RS apreende mais de cem toneladas de peixe e fecha estaleiros irregulares

Barco flagrado com redes de uso proibido em área de restrição à pesca. Comunicação Social do Ibama / Divulgação

Dispostos a coibir a pesca clandestina no litoral gaúcho, fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foram a campo em maio e o resultado é impressionante. Foram apreendidas 104 toneladas de peixes capturados ilegalmente, sete barcos e aplicadas multas que somadas superam R$ 5,1 milhões.

Os agentes do Ibama, que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente, aplicaram ainda 29 multas a proprietários de barcos e empresas de pesca, suspenderam permissão de atividades de cinco embarcações e embargaram estaleiros sem licença ambiental onde eram construídos dois outros barcos, também sem autorização.

A fiscalização priorizou o combate à pesca predatória da tainha, cujo período de reprodução acontece justamente nos meses frios do ano, com fortes ventos. Conforme Luiz Eduardo Bonilha, que coordenou as operações no sul do Estado, a tainha, outrora abundante e ligada às tradições mais arraigadas da pesca artesanal, passou a ser escassa no Brasil, devido à captura da espécie em plena fase reprodutiva. Uma das motivações dos pescadores é o comércio das ovas, de elevado valor para exportação, sendo a pesca concentrada exatamente no período em que a espécie faz sua migração reprodutiva, dos estuários para o mar.

É por isso que as patrulhas foram concentradas na área de proibição de pesca de emalhe (rede), no canal e desembocadura do estuário da Lagoa dos Patos. O local, estratégico, é por onde os cardumes de tainha migram para a desova. Além do Ibama, a fiscalização foi exercida por outras agências estatais, como a Polícia Federal, a Receita Federal, o Grupamento Ambiental da Brigada Militar, a Marinha e o ICMBio (órgão que fiscaliza parques ambientais federais).

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Pesca artesanal garantida

O Ibama ressalta que os locais onde se deram os esforços de fiscalização já são áreas constituídas de proibição de pesca de emalhe há 14 anos, constituindo o corredor principal de passagem da tainha para o mar. A área protegida abrange menos de 1% da área total do estuário da Lagoa dos Patos, restando livre e desimpedida a imensa extensão da lagoa para a trabalho dos pescadores artesanais, com mais de 1,5 mil quilômetros quadrados disponíveis para o trabalho.

Mesmo assim, barcos foram surpreendidos com tainhas com ovas, além de outras 24 espécies aquáticas ameaçadas de extinção (como o tubarão anjo e a miraguaia). Para rastrear a pesca clandestina foram usados drones e também um navio militar, o rebocador de alto-mar Tritão, da Marinha.

Numa segunda etapa de fiscalização, os agentes atuaram também no controle do Rio Mampituba (entre a cidade catarinense de Passo de Torres e o balneário gaúcho de Torres), além de Laguna e Imbituba, em Santa Catarina, regiões conhecidas pela intensa atividade de pesca ilegal, em especial na safra da tainha. Pescadores usam embarcações proibidas para esse tipo de atividade no mar, durante a época de reprodução do peixe (o inverno).

Nas duas operações houve autuação de embarcações de pesca industrial operando sem autorização válida, em áreas proibidas de exclusão de pesca. E, também, em águas próximas ao Uruguai.