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Ação contra piratas da pesca no RS apreende mais de cem toneladas de peixe e fecha estaleiros irregulares

Ao longo de maio, Ibama, com apoio de outros órgãos, apreendeu sete barcos e aplicou R$ 5,1 milhões em multas

Humberto Trezzi

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