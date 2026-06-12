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"A maior parte dos criminosos que quer me dar entrevista está na cadeia ainda", conta Beto Ribeiro no RivoTalks

Um dos maiores nomes do "true crime" brasileiro, Beto Riberio falou sobre seu trabalho e trajetória

Zero Hora

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