UPA pronta há meses não abre por falta de energia elétrica em Eldorado do Sul

Expectativa é de trabalhos na unidade fossem finalizados em 2025. Rosa Acorsi / Acervo Pessoal

Moradores de Eldorado do Sul seguem sem acesso a atendimento de urgência no bairro Parque Eldorado. Apesar de pronta há pelo menos oito meses, a nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ainda não pode abrir por falta de uma subestação de energia elétrica.

A reforma era para transformar a Unidade Básica de Saúde (UBS) em uma UPA e melhorar o atendimento à região, que é mais afastada do restante da cidade. A promessa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) era de finalizar os trabalhos em meados de 2025.

Durante o período de espera, diferentes informações foram repassadas à comunidade, e os adiamentos seguiam ocorrendo:

– Inicialmente, a espera era por um aparelho de raio X, depois foi pela necessidade de um técnico especializado e, mais recentemente, pela necessidade de instalação de uma subestação de energia. E ainda não foi apresentada uma previsão definitiva para a conclusão – conta um morador do bairro, que não quis se identificar.









Segundo relatos dos moradores, a prefeitura realizou uma reunião para explicar o que estava ocorrendo.

– A prefeita informou em uma reunião aberta no Parque Eldorado que, em dezembro de 2025, o Pronto Atendimento seria inaugurado. Aí, a data passou para fevereiro de 2026 e depois para abril – relata a moradora Rosa Acorsi.

Com a unidade sem poder abrir, os moradores precisam se deslocar pelo menos 30 quilômetros até outras áreas da cidade para ser atendidos.

– Cada pessoa que necessita de atendimento tem que se deslocar até a cidade pela BR-290, torcendo que não tenha nenhum problema de trânsito, ou ir para o hospital na cidade de São Jerônimo – complementa Rosa.

Espera

Para além dos moradores que precisam ser atendidos, segundo o estudante de curso técnico em Enfermagem Carlos Gabriel Paz, que realizou estágio no Parque Eldorado enquanto era UBS, há enfermeiros aguardando para iniciar os trabalhos.

– Tem uma equipe de enfermeiros que era do posto de saúde que já estava em treinamento no ano passado – conta.

Além disso, os moradores temem que a solução do problema demore mais por conta da nova nomenclatura na fachada. Agora, o que seria a UPA Parque Eldorado está sendo nominado como Centro de Especialidades Municipal Parque Eldorado.





O que diz a Equatorial

Em nota, a CEEE Equatorial esclarece que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Parque Eldorado, em Eldorado do Sul, já possui fornecimento regular de energia elétrica por meio de ligação em baixa tensão. Recentemente, houve uma ampliação da estrutura da unidade, com a instalação de novos equipamentos, o que elevou significativamente a demanda de carga elétrica do local.

Diante dessa nova necessidade, a distribuidora orientou a prefeitura de Eldorado do Sul sobre a adequação técnica necessária para o atendimento da unidade, com a instalação de uma subestação particular, conforme previsto em uma normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e nas normas técnicas da distribuidora. A adequação é necessária para garantir a segurança da instalação elétrica e o correto atendimento da nova carga da unidade.

A implantação da subestação particular é de responsabilidade do cliente. Após a conclusão das adequações internas necessárias, a CEEE Equatorial realizará as obras na rede externa, se necessário, e efetuará a ligação dentro dos prazos regulatórios estabelecidos pela Aneel.





O que diz a prefeitura

Procurada, a prefeitura de Eldorado do Sul não deu retorno até a publicação desta reportagem.



