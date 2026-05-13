Unesul encerra serviços de viagens de ônibus e repassa linhas para outras duas empresas gaúchas

Empresa alega alto custo para manter operações. Bruno Alencastro / Agencia RBS

A Unesul, empresa gaúcha de transporte de ônibus, decidiu encerrar a operação de viagens intermunicipais e interestaduais. A partir do dia 18 de maio, todas as linhas da empresa serão operadas pelas transportadoras Viação Ouro e Prata e Planalto Transportes. A frota de veículos e os serviços de encomendas também serão integrados pelas novas operadoras.

De acordo com a transportadora, um dos motivos para o fim das atividades é o alto custo operacional.

A Unesul garante que a transição não irá impactar os usuários das linhas. Os horários de partida e número de viagens atuais serão mantidos. Além disso, as passagens adquiridas antecipadamente com a Unesul permanecem válidas e serão aceitas pelas novas operadoras, sem necessidade de troca.

No caso específico da rota internacional para Assunção, no Paraguai, a operação ficará sob responsabilidade da Planalto. Nas rodoviárias, as vendas passam a ser concentradas nos guichês das novas empresas.

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Não há informações sobre o que será feito com os espaços físicos da Unesul nas rodoviárias até o momento. Ainda não há uma definição sobre o futuro da marca. A empresa afirma que os compromissos trabalhistas com os funcionários serão mantidos; entretanto, não há como garantir a manutenção dos colaboradores após a transição.

A transição dos serviços para as duas novas empresas contou com o acompanhamento e aprovação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e da Metroplan.

A empresa

Fundada em 1964, a Unesul Transportes registra um fluxo anual de aproximadamente 3 milhões de passageiros.

A frota, composta por mais de 180 veículos, percorre cerca de 20 milhões de quilômetros ao ano. A empresa atende mais de 200 municípios entre os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, além de operações no Paraguai.