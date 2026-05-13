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Unesul encerra serviços de viagens de ônibus e repassa linhas para outras duas empresas gaúchas

Viagens passarão a ser realizadas pela Viação Ouro e Prata e pela Planalto Transportes. Transição terá início no dia 18 de maio

Gabriel Dias*

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