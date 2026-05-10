Três dias após temporal, RS ainda tem quase 2 mil pontos sem luz

Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado, foi um dos municípios afetados pelo temporal. Claudiomiro Cabral / Arquivo Pessoal

Após o temporal que atingiu o Estado na quinta-feira (7), quase 2 mil pontos ainda estão sem luz na tarde deste domingo (10). De acordo com o monitoramento de interrupções da CEEE Equatorial, ao menos 1,8 mil clientes seguem com o fornecimento de energia elétrica interrompido.

O município com maior número de unidades consumidoras afetados é Xangri-lá, no Litoral Norte, com 330. Durante a manhã deste domingo, o número total permanecia em 6 mil pontos sem luz, sendo 3 mil apenas em Porto Alegre. Durante a tarde, o painel atualizou e cerca de 80 consumidores permaneciam prejudicados na Capital.

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Já a RGE afirmou que os atendimentos seguem em pontos isolados, sem informar um volume de pessoas sem luz. As empresas relatam que seguem nas ruas para normalizar o abastecimento de energia. No sábado (9), a falta de energia era registrada em 14 mil unidades.