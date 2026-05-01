Trabalhador rural morre em acidente com máquina agrícola em Faxinal do Soturno

Um homem de 40 anos morreu após acidente com máquina agrícola em Faxinal do Soturno, na Região Central. O caso aconteceu por volta das 20h de quinta-feira (30), na localidade de São Luiz, no interior do município.

A vítima foi identificada como Alessandro Paulo Bortoluzzi. Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários do município, que atendeu a ocorrência, ele e o pai estavam fazendo a colheita da soja.

A vítima foi desobstruir um graneleiro, que é um equipamento onde são depositados os grãos. Bortoluzzi acabou sendo puxado por um caracol da máquina e morreu no local.