Geral

Balanço da chuvarada
Notícia

Temporal causa estragos em ao menos 19 municípios do RS; rodovias têm bloqueios e casas são atingidas

Região Central e a Fronteira Oeste concentram maior quantidade de danos. Em Rosário do Sul, choveu em um dia três vezes mais do que o esperado para um mês

Tayline Manganeli

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Joanna Manhago

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