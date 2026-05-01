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Suspeito de atropelar e matar motociclista em Porto Alegre é preso em Gravataí

Motorista estava foragido desde novembro de 2025, quando ocorreu o caso na Avenida Salvador França, no bairro Jardim Botânico

Airton Lemos

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