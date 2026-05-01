Suspeito de atropelar e matar motociclista em Porto Alegre é preso em Gravataí

Acidente ocorreu em novembro de 2025. Gustavo Gossen / Agência RBS

Foi preso, em Gravataí, o motorista envolvido no acidente que matou o motociclista Hariel França Pacheco, na zona leste de Porto Alegre. O suspeito, identificado como Alan Henrique Cabral de Oliveira, de 24 anos, estava foragido desde novembro do ano passado, quando ocorreu o caso.

— A prisão foi resultado de troca de informações entre a Polícia Civil e a Brigada Militar, que localizou o suspeito em Gravataí — afirma o delegado Carlos Butarelli.

O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Salvador França e Antônio Carlos Tibiriçá, no bairro Jardim Botânico. De acordo com a apuração, o motorista avançou o sinal vermelho em alta velocidade e atingiu o motociclista, que foi arremessado a vários metros de distância. Ele morreu no local.

A investigação também apontou que o condutor não tinha carteira de habilitação no momento do acidente.

O suspeito foi indiciado e denunciado por homicídio qualificado com dolo eventual — quando assume o risco de matar. Com a prisão preventiva decretada, ele deve ser encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. O caso tramita na 3º vara do júri.