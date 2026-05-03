Sobe para seis o número de mortos por causa de forte chuva em Pernambuco; Inmet emite novos alertas

Último balanço da Defesa Civil de Pernambuco, divulgado na tarde deste sábado, apontou que 1.605 pessoas estão desabrigadas e outras 1.089 desalojadas. Governo PE / Divulgação

A forte chuva que afeta diversas regiões do país desde sexta-feira (1º) já deixou ao menos seis mortos em Pernambuco. Há informações de ocorrências também na Paraíba e no Rio Grande do Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, de perigo, diante da previsão de novos episódio de chuvas intensas em Estados do Nordeste neste sábado (2). O comunicado é válido, pelo menos, até o fim do dia.

De acordo com o órgão, a previsão é de temporais entre 50 e 100 milímetros no dia e ventos intensos entre 60 e 100 km/h, com risco de corte de energia elétrica e alagamentos. Estão no raio do alerta a região metropolitana do Recife e as áreas de Agreste e de Mata em Pernambuco. Na Paraíba, a região da Mata Paraibana, do Agreste Paraibano e de Borborema também devem sofrer com os temporais.

O Inmet também listou áreas no Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí.

A região Sul também está em alerta desde a manhã de sexta-feira. Segundo o Inmet, há perigo de tempestade neste sábado, com vento superior a 100 km/h e chuva com volume acima de 100 milímetros.

As áreas afetadas vão desde o extremo norte gaúcho, passando pelo oeste catarinense e o sudoeste paranaense. Há ainda aviso de risco para a ocorrência de ventos costeiros ao longo de toda a faixa litorânea do Sul ao Sudeste do Brasil.

Pernambuco

Cinco das seis mortes registradas em Pernambuco foram em decorrência de deslizamentos.

O último balanço da Defesa Civil do Estado de Pernambuco, divulgado na tarde deste sábado, apontou que 1.605 pessoas estão desabrigadas e outras 1.089 ficaram desalojadas.

A maioria dos desabrigados está nas cidades de Recife (671); Goiana (510); Olinda (170) e Jaboatão dos Guararapes (127). Também há pessoas sem casas nas cidades de Camaragibe, Igarassu, Limoeiro, Paulista e Timbaúba.

Conforme o governo estadual, 525 cidadãos foram resgatados em ocorrências causadas pelo temporal, que deixou moradores ilhados em grandes alagamentos.

Ao todo, 29 abrigos foram ativados para acolhimento da população afetada. Em paralelo, o governo do Estado intensificou a distribuição de ajuda humanitária para as cidades atingidas, com a atuação de equipes da Defesa Civil de Pernambuco nos municípios mais afetados.

Paraíba

Na Paraíba, dois homens morreram na cidade de Guarabira. A principal suspeita é de que eles tenham sido eletrocutados durante uma corrida, após um fio energizado entrar em contato com uma poça d'água.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, cerca de 1,8 mil famílias ficaram desabrigadas. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciou neste sábado o envio de equipes da Defesa Civil Nacional para a Paraíba. Ainda não há informação sobre a data de chegada dos efetivos.

A Defesa Civil do Estado da Paraíba afirma que 11 famílias ficaram desabrigadas por causa da chuva em João Pessoa. Elas foram encaminhadas a uma escola local.

Os municípios com maior volume foram Alhandra (191 mm), Mogeiro (117 mm), Pilar (170 mm) e São José dos Ramos (128 mm). Os números superam os maiores índices dos últimos 30 anos.

As cidades de Ingá, Itabaiana, Mogeiro, Pilar e Salgado de São Félix têm situação mais preocupante, conforme o governo.

Rio Grande do Sul

Desde a tarde de sexta-feira, e a madrugada deste sábado, a forte chuva que atingiu o Rio Grande do Sul provocou alagamentos, quedas de árvores, bloqueios de rodovias e deixaram centenas de pessoas desalojadas. Ao todo, 19 municípios relataram estragos à Defesa Civil Estadual.

A cidade de Rosário do Sul, na Fronteira Oeste, é uma das mais afetadas. De acordo com a prefeitura, o município registrou 324 milímetros de chuva em apenas sete horas. O volume de água deixou 225 casas alagadas e um total de 512 pessoas desalojadas. Todas já voltaram para suas residências.

Na Região Central e Fronteira Oeste, outras cidades também registraram transtornos. Em São Gabriel, 21 famílias precisaram sair de casa após um acumulado de 200 milímetros de chuva. Houve alagamentos também em Santa Maria, Caçapava do Sul, Uruguaiana, Alegrete e Encruzilhada do Sul. Em Nova Palma e Júlio de Castilhos, houve registro de granizo.