Geral

Tempestade severa

Sobe para seis o número de mortos por causa de forte chuva em Pernambuco; Inmet emite novos alertas

Temporais recentes deixaram mais de 4 mil pessoas desabrigadas em Estados do Nordeste e no Rio Grande do Sul

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

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