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Venâncio Aires
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Show é cancelado e público é retirado após vendaval causar danos na Fenachim

Evento foi interrompido após queda de estruturas e falta de energia; ninguém ficou ferido

Kassiane Michel

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Kathlyn Moreira

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