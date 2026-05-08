Show é cancelado e público é retirado após vendaval causar danos na Fenachim

Uma tempestade com fortes ventos atingiu Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, na noite de quinta-feira (7) e causou danos no Parque do Chimarrão. O espaço é onde é realizada a Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim). Outras regiões do município também foram afetadas pelas rajadas de vento.

A ventania derrubou tendas e estruturas de decoração e o público foi retirado do local. Também foi registrada falta de energia elétrica no parque após a queda de uma árvore sobre a fiação.

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"A programação da Festa foi interrompida na noite desta quinta-feira, 7, e o local evacuado para segurança preventiva e recuperação das estruturas danificadas", diz comunicado oficial. A organização da Fenachim informou que as atividades abertas ao público serão retomadas a partir das 14h nesta sexta-feira (8). Houve alteração no show da banda Papas da Língua, que será realizado a partir das 23h30min no Ginásio Poliesportivo. A festa segue até 10 de maio.

O show do grupo Chocolate — conhecido pelo hit Alô Virginia —, que estava previsto para a noite de quinta, foi cancelado. Nas redes sociais, os músicos compartilharam imagens da força do vento. "O maior temporal que já vimos começou antes do show", escreveram na postagem. Os integrantes também mostraram que a estrutura do camarim caiu.

Eles permaneceram no local e, quando o tempo melhorou, fizeram uma apresentação improvisada. "Não rolou o show que estava previsto, mas deu pra animar a galera de Venâncio Aires."

Outros estragos

Segundo a prefeitura de Venâncio Aires, ao menos oito ocorrências de destelhamentos foram registradas devido à força das rajadas de vento. Os casos foram ocorreram em diferentes regiões do município:

Linha Tangerinas

Linha Bem Feita

Santa Emília

Bairro Morsch

Linha 17 de Junho

Bairro Battisti

Centro

Santa Tecla

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Também foram atendidas ocorrências relacionadas ao corte de árvores que caíram em localidades do interior, como Grão-Pará Baixo, Linha Travessa, Santo Antônio, Linha Ponte Queimada e também no centro. Uma árvore caiu sobre a fiação elétrica na Estrada Nova em Linha Hansel e todos os cuidados estão sendo realizados.

A própria sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil também registrou destelhamento em razão do temporal. Na manhã desta sexta-feira, equipes da prefeitura concentram os trabalhos no Parque do Chimarrão para garantir o restabelecimento seguro da programação da festa.

Nota da Fenachim na íntegra

A Comissão Organizadora da Fenachim 40 anos informa que, em função de um forte vendaval que atingiu o Parque do Chimarrão Almedo Dettenborn, a programação da Festa foi interrompida na noite desta quinta-feira, 7, e o local evacuado para segurança preventiva e recuperação das estruturas danificadas.

Não há registro de pessoas feridas.

Para limpeza e recuperação de todos os espaços, as exposições serão reabertas nesta sexta-feira, 8, a partir das 14h.